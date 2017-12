PARIS/SYDNEY (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco will sein Geschäft mit einer Übernahme deutlich ausbauen. Das Unternehmen werde den Aktionären von Westfield Corporation 7,55 US-Dollar (6,40 Euro) je Aktie in bar und Anteilsscheinen zahlen, teilte Unibail-Rodamco am Dienstag mit. Dies seien 17,8 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Montag. Rechnerisch ergebe sich damit ein Unternehmenswert für Westfield in Höhe von 24,7 Milliarden Dollar.

Das Management beider Unternehmen würden den Zusammenschluss empfehlen. Zusammen kommen beide Immbolienunternehmen den Angaben zufolge auf einen Marktwert von 61,6 Milliarden Euro. Westfield hat seinen Sitz in Sydney, ist aber vor allem auch auf dem US-Markt und in Großbritannien aktiv./mne/men

ISIN FR0000124711

AXC0036 2017-12-12/07:40