Mindtree (http://www.mindtree.com), ein führender Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, wurde von Information Services Group (http://www.isg-one.com) (ISG), ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen, in seinem ISG Provider Lens Cloud Services Quadrant Report mit dem Titel 'Rising Star' ausgezeichnet.



Mindtree wird in drei Kategorien als 'Rising Star' genannt: Public Cloud Infrastructure Consulting and Implementation Services, Public Cloud Infrastructure Managed Services sowie Public Cloud SAP Services. ISG hat das Leistungsspektrum von Mindtree und 44 weiteren Dienstleistern, die auf dem US-Markt tätig sind, in sechs Servicequadranten unter die Lupe genommen. Neben den Quadranten, in denen sich Mindtree als 'Rising Star' positionierte, gab es noch die Quadranten Public Cloud Brokerage Services, Infrastructure-as-a-Service (IaaS), and Unified-Communications-as-a-Service (UCaaS).



Der Bericht hebt die Stärken von Mindtree in der Kategorie "Public Cloud Consulting & Implementation Services" hervor: "Als cloudnatives Unternehmen zeigt Mindtree eine klare Vision hinsichtlich der zunehmenden Bedeutung von öffentlicher Cloud und cloudnativen Funktionsmerkmalen im Unternehmenssektor. Es hat Initiativen auf den Weg gebracht, um seinen Mitarbeitern Kompetenzen wie Konfigurationsverwaltung beizubringen."



Der Bericht unterstreicht zudem den mehrstufigen Ansatz von Mindtree bei der Cloud-Migration, die Anwendung proprietärer und externer Tools sowie seine umfangreiche Erfahrung beim DevOps-Enablement zur Automatisierung der Cloud-Infrastruktur. Darüber hinaus stellt der Bericht die dokumentierte Erfahrung von Mindtree bei der erfolgreichen Implementierung von Hybrid-Clouds in AWS-, Azure- und VMware-Umgebungen heraus.



In der Kategorie "Public Cloud Infrastructure Managed Services" lobt ISG den automatisierungsorientierten Ansatz, den Mindtree beim Cloud-Betrieb verfolgt, sowie seine einheitliche Strategie beim Anwendungs- und Infrastrukturmanagement. Laut dem Bericht liefern Mindtrees starker Fokus auf SAP-Innovation, einschließlich eines cloudnativen Ansatzes beim Hosting von SAP-Diensten, sowie die Einbindung von Migrations-Tools ein überzeugendes Werteversprechen für Kunden, die sich von gehosteten SAP-Lösungen abwenden und ihre Umgebungen an hyperskalierte Cloud-Anbieter auslagern.



"Mindtree zeichnet sich im Wettbewerbsumfeld weiterhin durch seine starke Kompetenz als Cloud-Dienstleister aus, gestützt auf seinen automatisierungsorientierten Ansatz, seine fundierte Fachkenntnis und seine nachgewiesene Qualifikation bei Service und Durchführung. Als cloudnatives Unternehmen mit starkem Innovationsfokus etabliert sich Mindtree gegenüber der Konkurrenz im Eiltempo als echte Industriegröße und überzeugender Partner für Cloud-Dienste", sagte Jan Erik Aase, Director und Principal Analyst bei ISG Research.



"Unser oberstes Ziel als Cloud-Dienstleister ist die Befähigung und Unterstützung von Unternehmen bei der Transformation zur Cloud", sagte Manas Chakraborty, Senior Vice President von Mindtree Limited. "Unsere Investitionen im Bereich der Automatisierung des Cloud-Betriebs bei gleichzeitiger Einbindung proprietärer Tools & Plattformen haben uns dabei geholfen, auf unseren Kernmärkten besser Fuß zu fassen."



Der ISG Provider Lens Quadrant Report liefert erkenntnisreiche Daten zu den Leistungen und der Marktstellung von Serviceanbietern gegenüber anderen Marktteilnehmern in den USA und Deutschland. Er kombiniert empirische, datengestützte Ergebnisse und Marktforschung mit geschäftlichen Erkenntnissen und Beobachtungen aus der Praxiserfahrung des globalen Beraterteams von ISG.



Informationen zur Information Services Group



ISG (Information Services Group) (NASDAQ: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter 75 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Technologiestrategien und -abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isg-one.com.



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere tiefe Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten -- wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



