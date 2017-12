Nach dem versuchten Terroranschlag in der Nähe des Times Square geht in den USA die Debatte über Einwanderung erneut los. Trump und Sessions fordern härtere Richtlinien.

Nach der Explosion einer Rohrbombe in New York hat US-Präsident Donald Trump eine Reparatur des "laxen" Einwanderungssystems gefordert. Es lasse "bei Weitem zu viele gefährliche, unzureichend überprüfte Menschen" ins Land, gab er bekannt. Der Verdächtige sei über ein Visum für Familienmitglieder in die USA gekommen, deren Angehörige bereits im Land lebten. Den Kongress forderte er zum Handeln auf. Indes ging die Familie des mutmaßlichen Täters mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit.

Der als Akayed U. identifizierte 27-Jährige soll am Montagmorgen eine Bombe in der Nähe des Times Square gezündet haben. Der Einwanderer aus Bangladesch wurde schwer verletzt, drei weitere Menschen nicht lebensgefährlich. Wie die Nachrichtenagentur AP aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll U. sich Propagandamaterial der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...