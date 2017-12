TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten haben die Investoren am Dienstag vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Gewinne mitgenommen. So ging es an an den meisten Börsen etwas nach unten, wobei sich die Ausschläge in Grenzen hielten. So fiel zum Beispiel in Japan der Leitindex um 0,32 Prozent auf 22 866,17 Punkte, nachdem er die Tage zuvor deutlich zugelegt hatte.

Am Montag hatte der Nikkei den höchsten Schlussstand seit 1992 erreicht. Das Verlaufshoch von 23 382 Punkten von Anfang November knackte er zum Wochenstart allerdings nicht. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Nikkei 225, der weltweit zu bekanntesten Aktienindizes zählt, wegen der zuletzt wieder stärker wachsenden Wirtschaft um rund ein Fünftel zu. Damit liegt der japanische Leitindex zwischen dem Dow Jones und dem Dax , die bisher 23 Prozent beziehungsweise 14 Prozent gewannen.

In China ging es etwas stärker nach unten - allerdings hatten die Börsen dort am Montag auch deutlicher zugelegt. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, fiel kurz vor Handelsende um 0,8 Prozent auf rund 4035 Punkte./zb/men

ISIN DE0008469008 HK0000004322 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

AXC0039 2017-12-12/07:59