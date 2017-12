Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt nach dem Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen mit einem Gipfeltreffen ein Zeichen - und zeigt sich optimistisch, dass der amerikanische Staatschef schon bald umdenken könnte.

"Make our planet great again" lautet das inoffizielle Motto, das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für den heutigen Klimagipfel in Paris gewählt hat. Es ist eine Spitze gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, das Klimaabkommen von Paris aufzukündigen. Und gleichzeitig ein Appell an andere Länder, sich nicht von Trumps Politik anstecken zulassen.

Schon im Februar 2017 hatte Macron es geschafft, mit seiner Unterstützung des Klimaschutzes für Aufsehen zu sorgen. In einem Video hatte er sich auf englisch an amerikanische Wissenschaftler gewandt, in Frankreich Klimaforschung zu betreiben.

Am Vorabend des "One Planet Summit" zeigte sich Macron überzeugt, dass Trump früher oder später seine Absage an das Pariser Klimaabkommen zurücknehmen werde. Neuverhandlungen über bessere Bedingungen für die USA lehnte er in einem Interview des US-Senders CBS kategorisch ab. Trump hatte im vergangenen Sommer den Ausstieg aus dem vor zwei Jahren geschlossenen Klimavertrag angekündigt.

Macron wies darauf hin, dass es bei Neuverhandlungen mehr als 190 beteiligte Länder gäbe. "Es tut mir leid, ich bin nicht bereit, mit so vielen Leuten am Tisch neu zu verhandeln. Wenn du einen Vertrag unterzeichnet hast, musst du ihn respektieren", sagte Macron.

Frankreichs Präsident hält es für wichtig, das Klimaabkommen von ...

