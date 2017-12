Lyss - Die Industriegruppe Feintool erhält einen neuen CEO. Der Verwaltungsrat hat für diese Funktion per 1. Januar 2018 Knut Zimmer ernannt, welcher im Jahr 2012 mit der Akquisition von Herzing & Schroth zu Feintool stiess. Der erst seit Herbst 2016 als CEO tätige Bruno Malinek verlässt das Unternehmen, wie Feintool am Dienstag mitteilt. Malinek werde per Anfang 2018 eine beratende Funktion bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...