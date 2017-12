IRW-PRESS: Guyana Goldstrike Inc.: Guyana Goldstrike schließt erste Tranche einer Privatplatzierung ab

11. Dezember 2017 - Vancouver, Kanada - Guyana Goldstrike Inc. (das Unternehmen oder Guyana Goldstrike) (TSXV: GYA, OTC: GYNAF, FWB: 1ZT) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche einer Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 200.000 $ erzielt hat. In Verbindung mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat das Unternehmen 666.667 Einheiten (jede eine Einheit) zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit begeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten ausgeübt und zu einem Preis von jeweils 0,40 $ gegen eine weitere Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Der Verfall der Warrants könnte vorgezogen werden, sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,75 $ oder mehr betragen.

Das Board of Directors des Unternehmens hat zusätzliche Tranchen der Privatplatzierung genehmigt, um durch die Ausgabe von bis zu 3.333.334 Einheiten einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ zu erzielen. In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche hat das Unternehmen an einen unabhängigen Vermittler, der einen Zeichner für die Platzierung gewonnen hatte, Vermittlungsprovisionen in Höhe von 4.500 $ ausgezahlt und 15.000 Broker-Warrants begeben. Jeder Broker-Warrant unterliegt denselben Bedingungen wie die Warrants.

Sämtliche in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Abschluss zusätzlicher Tranchen ist der Zustimmung der TSX Venture Exchange vorbehalten.

Im Rahmen dieser Tranche erwarb Cambrian Capital Corp. (Cambrian), eine von Charles Hugh Maddin kontrollierte Holdinggesellschaft, 500.000 Einheiten bestehend aus 500.000 Stammaktien und 250.000 Warrants des Unternehmens. Nach Abschluss der Privatplatzierung befinden sich 5.891.750 Stammaktien, 642.500 Stammaktienkaufwarrants und 200.000 Incentive-Aktienoptionen im Besitz bzw. unter der Kontrolle von Herrn Maddin und Cambrian. Nach ausschließlicher Ausübung der Warrants und Optionen, die von diesen Parteien gehalten werden, wären Herr Maddin und Cambrian im Besitz von 6.734.250 Stammaktien, was in etwa 17,3 % der damals ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Cambrian erwarb die Einheiten zu Investitionszwecken. Herr Maddin oder Cambrian könnte in Zukunft je nach Marktlage entweder am Markt, durch private Akquisitionen oder im Rahmen anderer Transaktionen weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder verkaufen.

Weitere Informationen bzw. eine Kopie des Frühwarnberichts, der gemäß den geltenden provinziellen Wertpapiergesetzen in Verbindung mit dem Erwerb eingereicht wurde, erhalten Sie unter dem Firmenprofil auf SEDAR oder über Peter Berdusco unter 1-877-844-4661.

Für das Board of Directors of

Für das Board of Directors of

GUYANA GOLDSTRIKE INC. Peter Berdusco President und Chief Executive Officer GUYANA GOLDSTRIKE INC. Suite 510, 580 Hornby Street Vancouver, British Columbia V6C 3B6

