Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der französische IT-Dienstleister Atos will den Smartcard-Hersteller Gemalto schlucken. 4,3 Milliarden Euro bieten die Franzosen, die ihre Offerte nicht mit dem niederländischen Unternehmen abgestimmt haben. Atos-Chef Thierry Breton sprach davon, vor zwei Wochen mit einem "freundlichen" Übernahmeangebot von 46 Euro je Aktie an die Niederländer herangetreten zu sein, das entspricht einem Aufschlag von 36 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Montag. Es gebe aber noch keine Antwort von Gemalto, und nun sei Atos nach Kursschwankungen der Gemalto-Aktie in den jüngsten Tagen an die Öffentlichkeit gegangen. Ein Atos-Sprecher wollte nicht sagen, ob bereits Verhandlungen beider Unternehmen stattgefunden haben. Eine Sprecherin von Gemalto war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Branche von Atos mit ihren Zahlungsdienstleistungen steht unter Kostendruck. Um mit dem zunehmenden Wettbewerb von Startups mitzuhalten, müssen auch neue Produkte entwickelt werden. Gemalto hat ebenso mit einem schwierigen Markt zu kämpfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November

11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystenkonferenz

14:00 US/3M Co, Treffen zum Ausblick 2018

DIVIDENDENABSCHLAG

Aroundtown: 0,163 EUR Telefonica: 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: +18,1 Punkte zuvor: +18,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +88,9 Punkte zuvor: +88,8 Punkte -US 14:30 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2019 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.665,90 0,05 Nikkei-225 22.866,17 -0,32 Schanghai-Comp. 3.294,57 -0,83 DAX 13.123,65 -0,23 DAX-Future 13.159,50 0,06 XDAX 13.159,79 0,07 MDAX 26.114,40 -0,24 TecDAX 2.508,56 -0,25 EuroStoxx50 3.582,21 -0,26 Stoxx50 3.180,21 0,10 Dow-Jones 24.386,03 0,23 S&P-500-Index 2.659,99 0,32 Nasdaq-Comp. 6.875,08 0,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,51% +7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht positiven Start rechnen Händler am Dienstag. Dafür sprächen die neuen Rekordvorlagen aus den USA. Allerdings wird mit einem sehr ruhigen Geschäft ohne große Sprünge gerechnet. "Bis morgen dürfte hier weiter alles im Bann der Fed-Aussagen stehen", vermutet ein Teilnehmer. Das Warten darauf könnte das Geschäft etwas lähmen. Positiv werten Händler die charttechnische Lage im DAX-Futures. Dieser habe am Vorabend nach Handelsschluss der Kassamärkte das Eröffnungs-Gap vom Freitag geschlossen und sei danach wieder gestiegen. Dies sei ein sehr positives Zeichen, heißt es.

Rückblick: Knapp behauptet - Händler sprachen von "Desinteresse am Markt". Man warte auf die Aussagen der US-Notenbank am Mittwochabend. Stützend auf die Märkte wirkten aber die guten US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach und die Hoffnung auf eine baldige US-Steuerreform. Etwas Störfeuer kam vom Devisenmarkt, wo der Euro erneut die 1,18er-Marke von unten anstestete. Am Aktienmarkt tendierten die als zinsempfindlich geltenden Technologietitel wieder zur Schwäche. Gewinnmitnahmen aus Sorge vor hohen Bewertungen und die Rotation in andere Sektoren drückten den Stoxx-Technologieindex um 0,6 Prozent. Vivendi kletterten um 2,7 Prozent. Hoffnungen, dass der Streit mit Mediaset gütlich beigelegt werden kann, stützten. Diese wurden geweckt durch ein Interview des Mediaset-Chefs Berlusconi. Mediaset gewannen 0,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX litt darunter, dass der Bereich um 13.200 Punkte mittlerweile zu einem "Betonwiderstand" geworden ist. Siemens profitierten von einer positiven Studie von Morgan Stanley und waren mit plus 1,6 Prozent DAX-Gewinner. Wacker Chemie stiegen um 5,7 Prozent dank einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Dialog fielen mit einem Minus von 3,2 Prozent aus dem Rahmen. Der Kurs steht unter Druck, seit das Unternehmen eingeräumt hatte, den wichtigsten Kunden Apple mittelfristig womöglich zu verlieren. Medigene sprangen dagegen um 10,4 Prozent nach oben nach dem Eingang einer Forschungskooperation. Evotec legten gar um 12,2 Prozent zu. Marktteilnehmer sprachen von Eindeckungen, nachdem der Wert auf Sicht eines Monats nahezu ein Viertel eingebüßt hatte. Um 24,4 Prozent erholt zeigten sich Steinhoff nach dem tagelangen Kursdebakel. Hier kam positiv an, dass sich die mit einem Bilanzskandal kämpfenden Südafrikaner externe Hilfe geholt haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Fabasoft wurden bei Lang & SChwarz 2,1 Prozent fester gestellt. Fabasoft hatte am Abend eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Warum der Kurs letztlich stieg, vermochte der Marktteilnehmer nicht zu erklären. Paragon wurden nach einem Zukauf 3 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Im Vorfeld der Leitzinsentscheidung am Mittwoch, bei der eine Zinserhöhung praktisch als ausgemacht gilt, spekulierten Börsianer über den den weiteren Zinserhöhungspfad mit geplanten weiteren drei Zinserhöhungen 2018. Angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation sei dieser nicht in Stein gemeißelt, hieß es. Stützend wirkte die Hoffnung auf eine nun rasch kommende Steuerreform. Apple stiegen um 2,0 Prozent nach der Übernahme der beliebten Musikerkennungs-App Shazam. Hoffnungen auf das große Geschäft an den Kinokassen trieben Walt Disney um 2,5 Prozent. Die Star-Wars-Episode "The Last Jedi" lief an und die Kritiken fielen positiv aus. Die Einführung des Bitcoin-Terminhandels stützte die Aktien der Chicagoer Derivatebörse CBOE. Die Titel legten um 0,9 Prozent zu. Im Schlepptau profitierten auch andere Werte mit Bezug zur Kryptowährung: Marathon Patent schnellten um 42,9 Prozent empor, Overstock um 22,0 Prozent und Riot Blockchain um 45,5 Prozent.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen drehte ins Plus und gewann einen Basispunkt auf 2,39 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:56 Uhr EUR/USD 1,1775 +0,0% 1,1773 1,1801 EUR/JPY 133,58 -0,1% 133,67 133,76 EUR/CHF 1,1680 +0,0% 1,1676 1,1681 GBP/EUR 1,1335 +0,0% 1,1331 1,1324 USD/JPY 113,44 -0,1% 113,54 113,35 GBP/USD 1,3346 +0,0% 1,3341 1,3363 Bitcoin BTC/USD 16.601,83 -1,9% 16.919,79 16.490,39

Der Dollar neigte zunächst etwas zur Schwäche, erholte sich im Späthandel aber wieder. Der Euro testete die Marke von 1,18 Dollar und fiel dann auf rund 1,1770 zurück. Die einmal mehr überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten hätten den Dollar weiter gestützt, hieß es. Deutlich abwärts ging es beim britischen Pfund. Für Verunsicherung sorgte, dass Großbritannien nach den Worten von Brexit-Minister David Davis die Rechnung für seinen Ausstieg aus der EU nur zahlen wird, wenn sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen einigen. Die Kryptowährung Bitcoin schoss um fast 20 Prozent auf zuletzt in den USA 17.218 Dollar nach oben. Für Rückenwind sorgte, dass an der CBOE erstmals Terminkontrakte auf die Kunstwährung gehandelt werden konnten.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,38 57,99 +0,7% 0,39 +2,4% Brent/ICE 65,53 64,69 +1,3% 0,84 +11,8%

Die Ölpreise kletterten auf die höchsten Stände seit 2015. Im Handel wurde auf die temporäre Schließung einer wichtigen Pumpleitung in der Nordsee wegen eines Lecks verwiesen. Zudem hätten der versuchte Terroranschlag in den USA und die Kaltwetterperiode die Preise tendenziell getrieben. WTI legte um 1,1 Prozent auf 57,99 Dollar zu, für Nordseeöl der Sorte Brent ging es mit den Meldungen über die europäische Nordsee-Pipeline um 2,1 Prozent auf 64,69 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,60 1.242,11 +0,3% +3,49 +8,2% Silber (Spot) 15,79 15,72 +0,4% +0,07 -0,9% Platin (Spot) 890,05 889,50 +0,1% +0,55 -1,5% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,01 +18,1%

Von der zunächst leichten Dollarschwäche und dem Anschlagsversuch in New York profitierte das Gold mit seinem Ruf als sicherer Hafen nicht. Der Preis für die Feinunze fiel im späten US-Handel um 0,5 Prozent auf 1.243 Dollar. Es zeige sich immer deutlicher, dass der Bitcoin-Hype zu Lasten des Goldpreises gehe, hieß es. Zudem sei Gold, das keine Zinsen abwirft, im Vorfeld einer Zinserhöhung nicht gefragt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

IRAN

