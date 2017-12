FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenauftakt dürfte es mit dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung leicht nach oben gehen. Freundliche Impulse von der Wall Street dürften den moderat erwarteten Anstieg stützen, auch wenn die zuletzt positiven asiatischen Börsen am Morgen eine Atempause nahmen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenbeginn stand der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den hiesigen Leitindex mit 0,20 Prozent im Plus bei 13 150 Punkten. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich am Morgen ein Kursplus von 0,25 Prozent ab.

Tags zuvor war der Dax knapp unter der von Charttechnikern als Hürde angesehenen Marke von 13 200 Punkten wieder nach unten abgedreht. Dieses obere Ende der Handelsspanne der vergangenen Wochen gilt bei Marktteilnehmern als entscheidende Schwelle auf dem Weg zu einer möglichen Jahresendrally. Vor dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen an diesem Freitag haben aber viele der großen Marktteilnehmer mit Blick auf ihre offenen Geschäfte derzeit großes Interesse an einem Dax-Niveau von etwa 13 000 Punkten.

Von Unternehmensseite könnten am Dienstag die Fraport-Aktien einen Blick wert sein. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeigten sie sich zunächst aber unverändert im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag. Der Flughafenbetreiber hatte für den Airport Frankfurt im November ein Passagierplus von fast 12 Prozent ausgewiesen. Das Frachtaufkommen stieg dabei um knapp 5 Prozent. Ein Händler bezeichnete die Zahlen am Morgen als exzellent./edh/stk

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0043 2017-12-12/08:15