FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILER ERWARTET - Nach dem schwächeren Wochenauftakt zeichnen sich im Dax am Dienstag wieder leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag etwa zwei Stunden vor dem Auftakt 0,28 Prozent höher auf 13 160 Punkte. Tags zuvor war der Dax knapp unter der Charthürde von 13 200 Punkten wieder nach unten abgedreht. Dieses obere Ende der Handelsspanne der vergangenen Wochen gilt bei Marktteilnehmern als entscheidende Schwelle auf dem Weg zu einer möglichen Jahresendrally. Vor dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag haben aber zunächst viele der großen Marktteilnehmer mit Blick auf ihre offenen Geschäfte derzeit großes Interesse an einem Dax-Niveau von etwa 13 000 Punkten. Freundliche Impulse von der Wall Street stützen zunächst jedoch wieder einen moderaten Anstieg, auch wenn die zuletzt positiven asiatischen Börsen am Morgen eine Atempause nehmen.

USA: - WEITERE GEWINNE - Die Anleger an der Wall Street haben sich zu Wochenbeginn ihren Optimismus bewahrt. Ein versuchter Terroranschlag nahe dem New Yorker Times Square verunsicherte die Investoren nur kurz: Die wichtigsten Aktienindizes knüpften letztlich an ihre jüngsten Gewinne an und legten weiter zu. Als Triebfeder für die jüngste Stärke gilt weiterhin vor allem die Hoffnung, dass die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump doch noch in die Erfolgsspur kommt.

ASIEN: - ATEMPAUSE - Die meisten Börsen in Asien notierten am Dienstag im Minus. Investoren hielten sich im Vorfeld der anstehenden Notenbank-Entscheidungen in den USA und Europa zurück, hieß es bei Händlern. Unterstützung gab es auch etwas durch die guten Vorgaben aus den USA. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel dennoch mit minus 0,3 Prozent auf 22 866,17 Punkte und blieb damit in Reichweite der 23 000-Punkte-Marke. Etwas schwächer als die Handelsplätze in Japan gaben sich die Börsen in China: Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, verlor zuletzt etwas über ein halbes Prozent.

DAX 13.123,65 -0,23% XDAX 13.159,79 0,07% EuroSTOXX 50 3.582,21 -0,26% Stoxx50 3.180,21 0,10% DJIA 24.386,03 0,23% S&P 500 2.659,99 0,32% NASDAQ 100 6.393,89 0,78% Nikkei 225 22.866,17 -0,3% (Schluss)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,51 0,04% Bund-Future Settlement 163,64 -0,08%

DEVISEN: - UNVERÄNDERT - Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1775 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1796 Dollar festgesetzt. Am Dienstag dürften Anleger vor allem die Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts interessieren.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1775 0,02% USD/Yen 113,43 -0,09% Euro/Yen 133,57 -0,07%

ROHÖL

Brent (Februar-Lieferung) 65,64 0,89 USD WTI (Januar-Lieferung) 58,42 0,39 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0046 2017-12-12/08:23