Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Comcast hat kein Interesse mehr an einer möglichen Übernahme von Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox. Der US-Kabelkonzern war auf 21st Century Fox zugegangen und hatte Kaufinteresse unter anderen am internationalen Geschäft, den Film- und Fernsehstudios und einigen Kabelnetzen in den USA bekundet, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Kreise berichtete. Die Gespräche des Unterhaltungskonzerns Walt Disney über einen Kauf von Teilen von 21st Century Fox machen derweil weiter Fortschritte, so informierte Personen. Ein Deal könne möglicherweise noch im Lauf der Woche bekannt gegeben werden. An Fox sind der Medienunternehmer Rupert Murdoch und seine Familie mit 39 Prozent beteiligt. Sie sind zudem Mehrheitsaktionäre der News Corp, Verlegerin des Wall Street Journal und Eigentümerin dieser Nachrichtenagentur.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

14:00 US/3M Co, Treffen zum Ausblick 2018

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.665,90 +0,05% Nikkei-225 22.866,17 -0,32% Hang-Seng-Index 28.862,96 -0,35% Kospi 2.461,00 -0,42% Shanghai-Composite 3.290,62 -0,95% S&P/ASX 200 6.013,20 +0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit leichten Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien am Dienstag. Teilnehmer sprechen von einer abwartenden Haltung der Investoren im Vorfeld der anstehenden Sitzungen der Notenbanken im Wochenverlauf. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) wird vom Markt fast einhellig erwartet, wichtiger sind aber Aussagen zum weiteren Zinspfad der Währungshüter. Daneben treffen sich auch die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England und der Schweizer Nationalbank. Vor allem die hartnäckig niedrige Inflation in den USA nährt Zweifel, ob die Fed an ihrem geplanten Zinspfad festhalten wird. Diese springt trotz eines starken US-Arbeitsmarktes nicht an. Für 2018 hat die Fed bislang drei Zinsschritte in Aussicht gestellt. Änderungen an diesem Fahrplan könnten zu deutlicheren Marktreaktionen führen, so ein Teilnehmer. In Australien ging es für den S&P/ASX-200 gegen den Trend um 0,3 Prozent nach oben. Der Index schloss damit auf dem höchsten Stand seit vier Wochen. Vor allem die Aufschläge bei den Energie- und Rohstoffwerten stützten das Sentiment. Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) erhöhten sich um 1,1 Prozent. Zurich Insurance kauft das Lebensversicherungsgeschäft von ANZ in Australien für umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro. Für die Aktie des Technologiekonzerns Sunny Optical geht es in Hongkong deutlich abwärts. Der Hersteller von Smartphone-Linsen berichtete einen 21-prozentigen Rückgang beim Absatz nach China im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt seien die Absatzdaten allerdings solide ausgefallen, so ein Beobachter. Toshiba stiegen in Tokio um 1,7 Prozent. Der Industriekonzern hat den Streit mit dem US-Wettbewerber Western Digital um den Verkauf seiner Speicherchipsparte beigelegt und damit eine Hürde für die fast 18 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion genommen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Comcast haben sich im nachbörslichen Handel am Montag mit einem leichten Aufschlag gezeigt. Der US-Kabelkonzern hat kein Interesse mehr an einer möglichen Übernahme von größeren Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox. Die Gespräche des Unterhaltungskonzerns Walt Disney über einen Kauf von Teilen von 21st Century Fox machen derweil weiter Fortschritte, so informierte Personen. Ein Deal könne möglicherweise noch im Lauf der Woche bekannt gegeben werden. Für die Aktie von Comcast ging es auf nasdaq.com um 1,5 Prozent auf 39 Dollar nach oben. Die Papiere von Walt Disney erhöhten sich um 0,3 Prozent auf 107,10 Dollar. Die Titel von 21st Century Fox legten um 0,8 Prozent auf 33,55 Dollar zu. Die Boeing-Aktie rückte um 1,4 Prozent auf 287 Dollar vor. Das derzeitige 14 Milliarden Dollar schwere Aktienrückkauf-Programm werde durch eines über 18 Milliarden Dollar ersetzt, teilte der US-Flugzeughersteller mit. Die Aktien sollen in den kommenden 24 bis 30 Monaten erworben werden. Zudem wird die Quartalsdividende um 20 Prozent auf 1,71 Dollar je Aktie angehoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.386,03 0,23 56,87 23,39 S&P-500 2.659,99 0,32 8,49 18,81 Nasdaq-Comp. 6.875,08 0,51 35,00 27,72 Nasdaq-100 6.393,89 0,78 49,32 31,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 781 Mio 739 Mio Gewinner 1.595 1.767 Verlierer 1.374 1.164 Unverändert 127 144

Etwas fester - Im Vorfeld der Leitzinsentscheidung am Mittwoch, bei der eine Zinserhöhung praktisch als ausgemacht gilt, spekulierten Börsianer über den den weiteren Zinserhöhungspfad mit geplanten weiteren drei Zinserhöhungen 2018. Angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation sei dieser nicht in Stein gemeißelt, hieß es. Stützend wirkte die Hoffnung auf eine nun rasch kommende Steuerreform. Apple stiegen um 2,0 Prozent nach der Übernahme der beliebten Musikerkennungs-App Shazam. Hoffnungen auf das große Geschäft an den Kinokassen trieben Walt Disney um 2,5 Prozent. Die Star-Wars-Episode "The Last Jedi" lief an und die Kritiken fielen positiv aus. Die Einführung des Bitcoin-Terminhandels stützte die Aktien der Chicagoer Derivatebörse CBOE. Die Titel legten um 0,9 Prozent zu. Im Schlepptau profitierten auch andere Werte mit Bezug zur Kryptowährung: Marathon Patent schnellten um 42,9 Prozent empor, Overstock um 22,0 Prozent und Riot Blockchain um 45,5 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,39 1,0 2,38 -5,9 30 Jahre 2,78 0,8 2,77 -29,1

Volatil ging bei US-Renten im Vorfeld der Fed-Sitzung zu. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen drehte ins Plus und gewann einen Basispunkt auf 2,39 Prozent. Zuvor hatten die Schlagzeilen über den versuchten Terroranschlag die Notierungen noch gestützt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,1776 +0,0% 1,1773 1,1786 +12,0% EUR/JPY 133,60 -0,1% 133,67 133,69 +8,7% EUR/GBP 0,8823 -0,0% 0,8825 0,8799 +3,5% GBP/USD 1,3347 +0,0% 1,3341 1,3395 +8,2% USD/JPY 113,45 -0,1% 113,54 113,44 -2,9% USD/KRW 1091,38 +0,2% 1088,80 1092,85 -9,6% USD/CNY 6,6214 +0,0% 6,6187 6,6168 -4,7% USD/CNH 6,6234 +0,0% 6,6223 6,6210 -5,0% USD/HKD 7,8074 +0,0% 7,8068 7,8078 +0,7% AUD/USD 0,7541 +0,2% 0,7527 0,7524 +4,5% NZD/USD 0,6931 +0,3% 0,6909 0,6924 -0,2% Bitcoin BTC/USD 16.618,53 -1,78 14.392,62 16.744,60 1.695,54

Der Dollar neigte zunächst etwas zur Schwäche, erholte sich im Späthandel aber wieder. Der Euro testete die Marke von 1,18 Dollar und fiel dann auf rund 1,1770 zurück. Die einmal mehr überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten hätten den Dollar weiter gestützt, hieß es. Deutlich abwärts ging es beim britischen Pfund. Für Verunsicherung sorgte, dass Großbritannien nach den Worten von Brexit-Minister David Davis die Rechnung für seinen Ausstieg aus der EU nur zahlen wird, wenn sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen einigen. Die Kryptowährung Bitcoin schoss um fast 20 Prozent auf zuletzt in den USA 17.218 Dollar nach oben. Für Rückenwind sorgte, dass an der CBOE erstmals Terminkontrakte auf die Kunstwährung gehandelt werden konnten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,36 57,99 +0,6% 0,37 +2,4% Brent/ICE 65,43 64,69 +1,1% 0,74 +11,6%

Die Ölpreise kletterten auf die höchsten Stände seit 2015. Im Handel wurde auf die temporäre Schließung einer wichtigen Pumpleitung in der Nordsee wegen eines Lecks verwiesen. Zudem hätten der versuchte Terroranschlag in den USA und die Kaltwetterperiode die Preise tendenziell getrieben. WTI legte um 1,1 Prozent auf 57,99 Dollar zu, für Nordseeöl der Sorte Brent ging es mit den Meldungen über die europäische Nordsee-Pipeline um 2,1 Prozent auf 64,69 Dollar nach oben. Im asiatischen Handel bauten die Ölpreise ihre Gewinne noch weiter aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,60 1.242,11 +0,3% +3,50 +8,2% Silber (Spot) 15,79 15,72 +0,4% +0,07 -0,9% Platin (Spot) 889,25 889,50 -0,0% -0,25 -1,6% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,01 +18,1%

Von der zunächst leichten Dollarschwäche und dem Anschlagsversuch in New York profitierte das Gold mit seinem Ruf als sicherer Hafen nicht. Der Preis für die Feinunze fiel im späten US-Handel um 0,5 Prozent auf 1.243 Dollar. Es zeige sich immer deutlicher, dass der Bitcoin-Hype zu Lasten des Goldpreises gehe, hieß es. Zudem sei Gold, das keine Zinsen abwirft, im Vorfeld einer Zinserhöhung nicht gefragt.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

IRAN

