In der klinischen Studie komme das Mittel bei Patienten zum Einsatz, die an Durchfallerkrankungen mit dem vorherrschenden Reizdarmsyndrom (IBS-D) leiden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Es handle sich um eine randomisierte, Placebo-kontrollierte Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei Dosierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...