Das Speichersystem "SPS²" kann Strommengen von 50 Kilowattstunden bis in den Multi-Megawattstunden-Bereich speichern. In einem aktuellen Projekt soll der Speicher die Netzentgelte eines Stadtwerks senken und zusätzliche Erlöse am Markt für Primärregelenergie einbringen.Das Unternehmen Smart Power aus Feldkirchen bei München bietet ein Großspeichersystem mit der Bezeichnung "SPS²" in vier verschiedenen Größenklassen an. Die kleinste Variante hat eine nutzbare Kapazität von 50 Kilowattstunden bis hin zu einer Megawattstunde, die größte fängt bei 500 Kilowattstunden an und lässt sich bis in den Multimegawattstunden-Bereich ...

