Ergomed weitet Co-Development-Pipeline mit Multi-Produktpartnerschaft mit Allergy Therapeutics für orale Immuntherapien zur Behandlung von Allergien aus

* Ergomed erhält zusätzlich zu den Gebühren für erbrachte Dienstleistungen gestaffelte Umsatzbeteiligungen für jedes Produkt * Weiterer Beitrag zum Service-Wachstum plus Upside-Potenzial durch nachhaltige Arzneimittelentwicklung * Ergomeds umfassende Erfahrung in der Durchführung von Studien im Bereich der Allergie-Therapien sichert neuen Co-Development-Deal

London, UK - 12. Dezember 2017: Ergomed plc ("Ergomed" oder "das Unternehmen"; AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR), ein auf pharmazeutische Dienstleistungen und Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen, freut sich, eine Co-Development-Vereinbarung mit Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), einem Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffe, bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit wird mehrere Produkte und Studien umfassen und die Kommerzialisierung von Allergy Therapeutics OralVac-Plattform unterstützen.

Die Zusammenarbeit im Rahmen der Co-Development-Vereinbarung wird klinische Studien der Phasen I bis III mit drei Produkten aus Allergy Therapeutics OralVac-Produktreihe - Hausstaubmilben, Baum- sowie Gräserpollen - umfassen und soll über einen Zeitraum von sieben Jahren durchgeführt werden. Die Entwicklung wird im Jahr 2018 mit einer Phase-I-Studie zur Behandlung von Hausstaubmilbenallergien beginnen.

Die OralVac-Produkte sind eine etablierte Gruppe sublingualer Immuntherapien (SLIT) zur Desensibilisierung von Patienten, die unter schweren Allergien gegenüber verschiedenen, häufig vorkommenden Allergenen leiden. Die orale Formulierung hat sich bei Kindern und Patienten, die Alternativen zu Spritzen bevorzugen, als Alternative erwiesen. Die OralVac-Produkte sind seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland und anderen europäischen Ländern auf individueller Basis ("Named Patient Basis") verfügbar.

Beide Unternehmen sind der Überzeugung, dass zusätzlich zur offiziellen Registrierung in neuen Ländern beträchtliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum der OralVac-Produktgruppe durch die Bereitstellung eines vollständigen Pakets klinischer Studiendaten bestehen. Die im Rahmen der Zusammenarbeit generierten klinischen Daten werden für die Vervollständigung des Programms gemäß der Therapieallergene-Verordnung (TAV) des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland verwendet. Dieses wurde etabliert, um eine Registrierung dieser Allergieprodukte in Deutschland zu ermöglichen.

Gemäß der Vereinbarung wird Allergy Therapeutics Ergomed eine Service-Gebühr für die Durchführung der klinischen Entwicklungsaktivitäten zahlen, und Ergomed wird sich an den Entwicklungskosten beteiligen. Im Gegenzug erhält Ergomed dafür gestaffelte Umsatzbeteiligungen für jedes der Produkte. Da die OralVac-Produkte bereits Umsätze aus Verkäufen auf individueller Basis ("Named Patient Basis") generieren, setzt die Zahlung der Umsatzbeteiligung nach dem Abschluss der ersten Phase-II-Studie ein.

Dr. Miroslav Reljanovic, Executive Vice-Chairman von Ergomed, sagte: "Wir freuen uns, uns an der zukünftigen Entwicklung dieser bereits gut am Markt etablierten Produkte zu beteiligen. Ergomed verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien im Bereich der Allergietherapien. Daher ist dieses Therapiegebiet eine naheliegende Wahl für unser nächstes Entwicklungsprojekt."

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, fügte hinzu: "Ergomed kann eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Durchführung von Fachstudien vorweisen und verfügt über besondere Erfahrungen im Bereich der Allergieprodukte. Wir freuen uns, mit dem Team zusammenzuarbeiten und darauf gemeinsam die Lizensierung der OralVac-Produkte in Europa zu beschleunigen."

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an und entwickelt Medikamente sowohl in Eigenregie als auch im Rahmen von Partnerschaften. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsangebot umfasst alle Phasen der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus bietet Ergomed die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) an. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung setzt Ergomed zudem ein, um ein wachsendes Portfolio an Partnerschaften und Programmen zur Arzneimittelentwicklung aufzubauen, darunter proprietäre Produkte zur Blutungskontrolle bei Operationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

Über Allergy Therapeutics Allergy Therapeutics ist ein international agierendes Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören Allergen-spezifische Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder Insektengiftallergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in ca. 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst Allergen-spezifische Impfstoffe (Allergieimpfstoffe) zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen sollen.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter und notiert an der Londoner Wertpapierbörse (AIM: AGY). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com.

