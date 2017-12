Von Stefan Lange

ACCRA (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat anlässlich seines Staatsbesuchs in Ghana verlässliche Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft gefordert. "Die deutsche Politik nimmt das Selbstverständnis Ghanas sehr ernst", sagte Steinmeier der ghanaischen Zeitung Daily Graphic. Deutschland wolle ein starkes, eigenständiges Ghana unterstützen. Klar sei aber auch: "Wenn deutsche Unternehmen stärker in Ghana investieren sollen - und genau das unterstützt Deutschland mit einer Reihe von Initiativen -, muss es in Ghana selbst stabile Rahmenbedingungen geben: eine verlässliche Infrastruktur, Rechtssicherheit, eine verlässliche öffentliche Verwaltung, keine Korruption."

Steinmeier war am Montagabend in Ghana eingetroffen. Er reist am Mittwoch nach Gambia weiter. Der Bundespräsident wird auf seiner Reise von einer 18-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die Leitung der Delegation hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD).

"Leuchtturm in der Region"

Dem Daily Graphic sagte Steinmeier, ihm gehe es mit seinem Staatsbesuch darum, die guten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Ghana als engem Partner Deutschlands in Westafrika zu pflegen. "Ghana ist ein Leuchtturm in der Region und einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Westafrika", würdigte der Bundespräsident.

Steinmeier verwies auf die Compact-with-Africa-Initiative der G20-Staaten, die unter deutscher Präsidentschaft noch einmal intensiviert wurde. Sie zielt darauf ab, private Investitionen sowie Investitionen in die Infrastruktur zu stärken und so die Chancen auf nachhaltiges Wachstum zu befördern. Deutschland hat mit der Elfenbeinküste, Tunesien und eben Ghana Investitionspartnerschaften im Rahmen der Compact-Initiative vereinbart. Ghana erhält nach Angaben des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft durch die Initiative 100 Millionen Euro für Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien.

Chance im Technologietransfer

Nach Angaben des Auswärtigen Amts war Ghana im Jahr 2016 Deutschlands viertgrößter Handelspartner in Subsahara-Afrika, nach Südafrika, Nigeria und der Elfenbeinküste. Das bilaterale Handelsvolumen mit Deutschland belief sich auf 584 Millionen Euro. Sowohl die deutschen Exporte nach Ghana (2015: 266 Millionen Euro, 2016: 303 Millionen Euro) als auch die Importe aus Ghana (2015: 270 Millionen, 2016: 281 Millionen Euro) nahmen demnach im Vergleich zu 2015 zu.

Nach Einschätzung des DIHK gibt es für deutsche Unternehmen Chancen als Technologiepartner zur Vertiefung der Wertschöpfung in Landwirtschaft und Bergbau. Das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung verlangten nach Lösungen zum Ausbau der Infrastruktur, insbesondere bei Transport, Strom und Wasser. Hier sei das Thema Erneuerbare Energien ein Erfolgsmodell. Zunehmend produzierten auch Unternehmen der Konsumgüterindustrie vor Ort. Die wachsende Mittelschicht in Ghana habe eine große Nachfrage nach den global bekannten Marken.

Die Experten der deutschen Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest verweisen auf die politische Stabilität in Ghana, die vorteilhaft für Geschäfte sei. Ein Pluspunkt für deutsche Unternehmen ist demnach auch, dass in Ghana Englisch gesprochen wird. Viele deutsche Unternehmen täten sich im frankophonen Afrika "aufgrund der zunehmend fehlenden Französischkenntnisse" hingegen schwer.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 02:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.