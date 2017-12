Der französische IT-Dienstleister Atos will den niederländischen Chipkarten-Hersteller Gemalto übernehmen. Insgesamt 4,3 Mrd. Euro zu zahlen ist man bereit. Pro Gemalto-Aktie offeriert Atos 46 Euro. Das ist ein Aufschlag von 42 % verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag. Mit dem Zukauf will Atos, zu dessen Geschäftsfeldern Zahlungstransaktionen, Beratungs- und Technologiedienstleistungen, Systemintegration sowie Outsourcing-Dienstleistungen gehören, zu einem führenden globalen Anbieter von Cyber-Sicherheit und digitalen Dienstleistungen aufsteigen. Gemalto stellt unter anderem Chip- und Magnetstreifenkarten wie SIM-Karten für Handys, Kreditkarten sowie Gesundheitskarten her.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info