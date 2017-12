Der Ölpreis zieht am Dienstag weiter an. Die europäische Erdölmarke Brent klettert sogar auf den höchsten Stand seit 2015. Insbesondere die Schließung eines wichtigen Pipeline-Systems trieb den Rohstoffpreis in die Höhe.

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt. Während US-Rohöl weiterhin unter der 60-Dollar-Marke lag, kostete europäisches Erdöl der Marke ...

