Deutsche Aktieninvestoren hoffen zwar auf eine Weihnachtsrally - scheuen sich aber, selbst aufs Gaspedal zu drücken. Der Dax jedenfalls kommt nicht recht in Fahrt. Auch am Dienstag dürfte sich dies nicht grundlegend ändern.

Der Montag hatte vielversprechend begonnen für den deutschen Leitindex. Er nahm zu Handelsbeginn Kurs auf die technisch wichtige Marke von 13.200 Punkten - doch dann verließ die Anleger der Mut: Der Dax schloss bei 13.124 Punkten.

Am Dienstag, so die Prognose der meisten Beobachter, dürfte sich an dieser Grundstimmung nicht viel ändern. Anleger halten sich vor den Sitzungen der drei wichtigen Notenbanken eher bedeckt. Die Fed in den USA, die Europäische Zentralbank und die Bank of England geben am Mittwoch beziehungsweise am Donnerstag ihre letzten Zinsentscheidungen des Jahres bekannt.

Dennoch könnte der Dax am Dienstag mit einem leichten Plus in den Tag starten, erwarten Banken und Brokerhäusern. ...

