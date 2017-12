Steigender Fischbedarf versus überfischte Weltmeere - eine tolle Ausgangslage für Fischfarmen. Zum Glück kann man an der Börse in (fast) alles investieren, weshalb wir ein Zertifikat (DM9SEA) auf den Nordic Fish Farmer Index vorstellen. Damit kann man an der Fischzucht teilhaben und gleichzeitig das Risiko eines Einzelinvestments umgehen. Nicht nur zum Weihnachtsfest steigt der globale Bedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...