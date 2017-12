FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Das Warten auf die Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch und Inflationsdaten aus den USA am Dienstagnachmittag und am Mittwoch dürften größere Ausschläge zunächst verhindern, heißt es. Im Fokus steht weiter die Entwicklung der Zinsstrukturkurve und ob es zu einer weiteren Verflachung kommt.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.43 Uhr um 3 Ticks auf 163,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,64 Prozent und das Tagestief bei 163,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 11.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 132,52 Prozent.

December 12, 2017 02:44 ET (07:44 GMT)

