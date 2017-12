Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) bestätigt ihre Guidance für 2017 und setzt sich erneut sportliche Umsatz- und Gewinnziele:

Für das Jahr 2018 erwartet der Vorstand mindestens einen Umsatz von rund 120 Mio. EUR, ein operatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 40 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss von 24 Mio. EUR. Nach einem sehr starken zweiten Halbjahr bestätigt der Vorstand außerdem die Guidance für 2017 von mehr als 100 Mio. EUR Umsatz und über 16,8 Mio. EUR Jahresüberschuss.

Vielleicht auch ein wenig Trendthema: "Dt. FinTech / Bitcoin /Blockchain" wikifolio von uns für Sie

"Unsere im Jahr 2017 erfolgreich vollzogene 'Aus 5 mach 2'-Strategie macht den Weg für unser starkes Wachstum frei. Das rechtfertigt unsere konservativen Ziele von gut 20 Prozent mehr Umsatz, 30 Prozent mehr EBITDA und eine Steigerung des Jahresüberschusses von gut 40 Prozent", sagt FinTech Group CEO Frank Niehage. "Bei flatex wollen wir nach dem Rekordjahr 2017 im kommenden Jahr wieder mindestens 30.000 Neukunden in Deutschland und Österreich gewinnen - dazu kommt aller Voraussicht in 2018 die Expansion in ein weiteres Land. Unser Kernbanksystem FTG:CBS, die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken, ist eines der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...