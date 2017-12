FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat HelloFresh mit "Buy" und einem Kursziel von 12 Euro in die Bewertung aufgenommen. Seit 2012 habe der Kochboxen-Anbieter seine Profitabilität Schritt für Schritt verbessert, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erwarte, dass das Unternehmen schon bald die Gewinnschwelle erreichen wird. Das dürfte auch der noch recht konservativen Bewertung einen Schub verleihen. Der Markt für Essensbelieferungen sei aus ihrer Sicht groß genug für mehrere Mitspieler, selbst wenn Amazon seine Anstrengungen in diesem Bereich forcieren sollte./she/ck

Datum der Analyse: 12.12.2017

