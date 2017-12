In Deutschland steigen die Reallöhne der Tarifbeschäftigten: Ihre Bruttogehälter wachsen in diesem Jahr im Schnitt um 2,3 Prozent - und damit um rund 0,6 Prozent kräftiger als die Verbraucherpreise.

Die Löhne von rund 17 Millionen tariflich Beschäftigten in Deutschland sind 2017 stärker gestiegen als in den beiden Vorjahren. Sie legten einschließlich Sonderzahlungen um durchschnittlich 2,3 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag nach ersten ...

