Schulz stellt SPD-Fraktion denkbare Modelle einer Zusammenarbeit mit Union vor

Nach dem Beschluss für ergebnisoffene Gespräche mit der Union hat SPD-Chef Martin Schulz der Bundestagsfraktion seiner Partei verschiedene denkbare Formen einer Regierungszusammenarbeit vorgestellt. Schulz habe bei der Fraktionssitzung aber keine Präferenz für ein bestimmtes Modell ausgedrückt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Der SPD-Parteitag hatte am Donnerstag ergebnisoffenen Gesprächen mit der CDU/CSU zugestimmt. Ein erstes Treffen der Parteispitzen findet am Mittwoch statt.

Steinmeier fordert von Ghana Verlässlichkeit für die Wirtschaft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat anlässlich seines Staatsbesuchs in Ghana verlässliche Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft gefordert. "Die deutsche Politik nimmt das Selbstverständnis Ghanas sehr ernst", sagte Steinmeier der ghanaischen Zeitung Daily Graphic. Deutschland wolle ein starkes, eigenständiges Ghana unterstützen.

Macron erinnert Trump an "historische Verantwortung" für das Klima

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hofft auf eine Kehrtwende in der US-Klimapolitik. US-Präsident Donald Trump habe eine "historische Verantwortung", sagte Macron mit Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Er sei sich "ziemlich sicher", dass Trump den Ausstieg der USA aus dem Vertrag in den kommenden Monaten oder Jahren rückgängig machen werde.

Ex-Banker Morawiecki als polnischer Regierungschef vereidigt

Der polnische Entwicklungs- und Finanzminister Mateusz Morawiecki ist als neuer Chef der Regierung in Warschau vereidigt worden. Der ehemalige Banker löste Beata Szydlo ab, die künftig als stellvertretende Regierungschefin fungiert. Laut Vertretern der regierenden rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) könnte es im Januar eine größere Regierungsumbildung geben.

Europarat untersucht Justizreformen in Rumänien und Polen

Der Europarat wird umstrittene Reformprojekte in Rumänien und Polen untersuchen. Die Staatengruppe gegen Korruption (Greco) habe entschieden, "eine dringende Bewertung der neuen gesetzlichen Maßnahmen im Justizbereich in Rumänien und Polen vorzunehmen", teilte der Europarat in Straßburg mit. Es ist das erste Mal, dass die Greco ein außerordentliches Ad-hoc-Verfahren einleitet. In beiden Fällen sollen die Untersuchungen im Januar und Februar 2018 stattfinden.

Israelische Armee greift erneut Ziele im Gazastreifen an

Die israelische Armee hat erneut militärische Einrichtungen der radikalislamischen Hamas-Organisation im Gazastreifen angegriffen. Wie die Streitkräfte mitteilten, wurden Ziele im Süden der palästinensischen Enklave von einem Panzer und aus der Luft beschossen. Dies sei die Reaktion auf einen Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet. Ob es durch den Raketenangriff Tote oder Verletzte gegeben hatte, teilte die Armee nicht mit. Auf palästinensischer Seite gab es keine Angaben über mögliche Opfer.

UNO: Iran erfüllt Verpflichtungen aus Atom-Abkommen

Der Iran erfüllt nach Angaben der UNO seine Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Atom-Abkommen. Das geht aus einem Bericht von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an den UN-Sicherheitsrat hervor, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Die Weigerung von US-Präsident Donald Trump, die Einhaltung des Abkommens durch den Iran zu bestätigen, habe "leider eine erhebliche Unsicherheit" bezüglich der Zukunft der Vereinbarung geschaffen, erklärte Guterres. Er sei aber zuversichtlich, dass die USA das Abkommen weiter unterstützen.

Trump stößt nach Anschlagsversuch in New York Debatte über Einwanderung an

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlagsversuch in New York erneut eine strengere Einwanderungspolitik gefordert. Der Kongress müsse das "laxe Einwanderungssystem reformieren, das es viel zu vielen gefährlichen und unzureichend überprüften Menschen ermöglicht, in unser Land zu gelangen", erklärte Trump wenige Stunden nach der Explosion im Stadtteil Manhattan, bei der drei Passanten verletzt wurden. Die Tat war offenbar islamistisch motiviert.

Trump will Astronauten zum Mond schicken

US-Astronauten sollen nach dem Willen von Präsident Donald Trump wieder zum Mond fliegen - und später dann zum Mars. Trump unterzeichnete in Washington eine Direktive, wonach die Raumfahrtbehörde Nasa ihre entsprechenden Anstrengungen verstärken soll. "Wir träumen groß", sagte Trump. Die USA sollten in der Erkundung des Weltalls ihre Führungsrolle bewahren.

Brände wüten weiter in Südkalifornien

Trotz gewaltiger Anstrengungen der Feuerwehr hat sich einer der verheerenden Wald- und Buschbrände in Südkalifornien weiter ausgedehnt. Das sogenannte Thomas-Feuer rückte nach Behördenangaben auf die Städte Montecito, Summerland und Carpinteria zu. Bedroht war auch die etwas weiter nördlich gelegene Stadt Santa Barbara.

Neue Spur bei Suche nach verschollenem argentinischen U-Boot

Knapp vier Wochen nach dem Verschwinden des argentinischen U-Boots "ARA San Juan" gehen die Suchmannschaften einer neuen Spur nach. Im Südatlantik wurde in 700 Metern Tiefe ein neues Objekt entdeckt, wie die argentinische Marine mitteilte. Das US-Schiff "Atlantis" werde in den nächsten Stunden weitere Untersuchungen vornehmen. Ein zuvor per Echolot in tausend Metern Tiefe entdecktes Objekt hatte sich als eine Felsformation entpuppt.

Malaysia Industrieproduktion Okt +3,4% (PROG: +4,0%) gg Vorjahr

Malaysia Industrieproduktion Okt -0,8% gg Vormonat

