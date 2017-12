FRANKFURT (Dow Jones)--Die Absatzdynamik bei der Marke Volkswagen nimmt zum Jahresschluss immer mehr zu: Der Volkswagen-Konzern steigerte die Auslieferungen seiner Kernmarke im November dank guter Verkäufe in China und auch auf dem Heimatmarkt um knapp 12 Prozent auf 594.300 Fahrzeuge. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in den ersten elf Monaten des Jahres mit 5,64 Millionen Autos 4,0 Prozent mehr verkauft.

"Zum Jahresende haben wir in allen Regionen ein positives Momentum und dies zeigt seine Wirkung: Für Volkswagen ist dieser November der erfolgreichste Monat aller Zeiten gewesen", sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann laut Mitteilung.

In China betrug das Wachstum im November 16,2 Prozent. Besonders gut lief es auch in Südamerika und Russland, wo die Verkäufe um 31 Prozent bzw. 29 Prozent rasant kletterten. In Westeuropa verbuchte Volkswagen einen Anstieg um 3,3 Prozent. In Deutschland wurden mit 47.800 Autos 8,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat verkauft. Im Jahresverlauf liegt das Minus auf dem Heimatmarkt aber noch bei 5,7 Prozent.

December 12, 2017

