Düsseldorf - Zuletzt war die Inflation in Großbritannien - bedingt vor allem durch die deutliche Abwertung des Pfundes aus dem vergangenen Jahr - mit 3,0% auf den höchsten Stand seit April 2012 gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Als Reaktion auf diese Entwicklung habe die Bank of England im November den Leitzins zum ersten Mal seit 2007 wieder angehoben. Auch im aktuellen Berichtsmonat dürfte sich die Teuerung bei rund 3% einpendeln (0,2% gg. Vm.) und sich erst im kommenden Jahr wieder langsam der Zielmarke der Bank of England von 2% annähern. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem "Brexit"-Prozess würden die Analysten bis Ende 2019 nur noch einen Zinsschritt um 25 BP nach oben (im Mai 2018) unterstellen.

