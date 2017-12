Deutschland hat China vorgeworfen, soziale Netzwerke im großen Stil zur Spionage zu nutzen. Diese Theorie sorgte in Asien für eine Welle der Empörung. Nun drohen Chinas Staatsmedien Deutschland mit Gegenmaßnahmen.

Spionagevorwürfe aus Deutschland haben in Chinas Staatsmedien eine Welle der Empörung losgetreten. Die Spionage-Theorie des deutschen Verfassungsschutzes gefährde die Beziehungen zwischen Deutschland und China, schrieb die parteinahe Zeitung "Global Times" am Dienstag in einem Leitartikel, wonach keine Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt worden seien.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...