Nachdem die Notierungen im November ihren vorherigen Anstieg bis 63,90 US-Dollar mit einer Seitwärtsphase zwischen 60,35 und 63,90 US-Dollar konsolidierten, setzten sie im Dezember ihre vorherige Richtung fort und erreichten seit über zwei Jahren nicht mehr gesehene Hochs. Als Grund für den Anstieg wurde die vorübergehende Schließung einer wichtigen Verbindung in der Nordsee verwiesen. An der Leitung, die rund 450.000 Fässer Öl pro Tag von der Nordsee zur Verarbeitung nach Kinneil in Schottland transportiert, wurde in der letzten Woche bei einer Routine-Inspektion ein Leck entdeckt. Nach Angaben des Betreibers soll sie für die Dauer der Reparatur geschlossen bleiben. Nicht bekannt ist, wie lange sie außer Betrieb sein wird, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Unsere vor zwei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VL4CKW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...