BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 11-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 11/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5560666.832 222.3821968 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 11/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6381163.781 15.83843715 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 11/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21096266.18 232.1536467 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 11/12/2017 IE00B8JF9153 1360419 EUR 9555601.422 7.0240135 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 11/12/2017 IE00B878KX55 34375 EUR 9832726.723 286.0429592 Daily ETP



Boost ShortDAX 11/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6750243.368 6.1112565 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/12/2017 IE00B7Y34M31 179633 USD 106229908.1 591.3718977 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/12/2017 IE00B8K7KM88 6298472 USD 41808800.5 6.6379275 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 11079306.62 1011.162418 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22337627.9 3.1607926 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/12/2017 IE00B7ZQC614 139917567 USD 133557488.1 0.9545441 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/12/2017 IE00B7SX5Y86 844653 USD 41605261.26 49.2572231 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 11/12/2017 IE00B8HGT870 677348 USD 14282192.26 21.0854572 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 11/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4923051.07 118.6992422 Daily ETP



Boost Copper 3x 11/12/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 1938622.79 21.902125 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 11/12/2017 IE00B8KD3F05 47997 USD 3084450.847 64.2634091 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/12/2017 IE00B8VC8061 276929873 USD 53895288.79 0.1946171 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/12/2017 IE00B76BRD76 107782 USD 4812138.406 44.6469578 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 11/12/2017 IE00B7XD2195 6256197 USD 17560121.47 2.8068364 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 11/12/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 2044364.886 122.3072023 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2253901.897 40.11929329 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 11/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2453898.608 65.67020656 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 421219.0612 160.3422387 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 11/12/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20648920.27 53.02821111 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 11/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1894031.637 218.0556801 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 11/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 248728017.5 4829.670243 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 11/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 170689084.2 20969.17497 Daily ETP



Boost Palladium 11/12/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 892361.4475 48.0151438 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 11/12/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1357491.877 143.3314198 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 757940.5994 155.8586468 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 194738.4738 3.4805182 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 11/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 389038.6146 74.8151182 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 11/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 662607.7896 89.6142534 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 11/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 466309.3016 78.279218 Daily ETP



Boost Silver 2x 11/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 212139.1157 70.3612324 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 11/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 569205.1102 38.8854427 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 42773633.53 9.2379767 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/12/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 39701868.88 96.815408 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1777542.958 139.0878684 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 13832801.97 46.7322812 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 995014.1572 136.3033092 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 72778638.43 54.7925054 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 117277.7777 142.8474759 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7917311.774 49.35856821 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 263029.3765 105.2117506 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10532584.46 79.6649633 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/12/2017 IE00BLS09N40 627801 EUR 25106437.88 39.9910766 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/12/2017 IE00BLS09P63 346820 EUR 5514603.711 15.9004778 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3769633.541 103.729494 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 5070767.225 42.1048162 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 11/12/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3414777.761 17.9906946 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 11/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1006617.946 90.8746002 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/12/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 625063.1524 33.9985397 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 776937.3318 55.2587007 Short Daily ETP



Boost Brent 11/12/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7629890.544 20.925997 Oil ETC



Boost Gold 11/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2817943.22 25.4171016 ETC



Boost Natural Gas 11/12/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 890758.7922 20.3597356 ETC



Boost BTP 10Y 5x 11/12/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7089406.129 39.4623219 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 11/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3591178.833 46.8357613 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 11/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1542436.188 80.109909 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 545890.3965 73.8188501 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1801811.039 91.5461355 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/12/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6620153.399 44.311899 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/12/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5420140.793 16.1286353 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/12/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5749813.738 234.2846442 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 283015.9365 25.7287215 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/12/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 5706293.636 0.164367 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 11/12/2017 IE00BYMB4Q22 92634 EUR 14621615.45 157.8428595 ETP



Boost Bund 30Y 3x 11/12/2017 IE00BF4TW453 2940 EUR 293887.9801 99.961898 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 11/12/2017 IE00BF4TW560 2580 EUR 25733234.22 9974.121789 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 11/12/2017 IE00BF4TW784 3500 EUR 359493.5698 102.7124485 Short Daily ETP



