Wien (pts010/12.12.2017/09:20) - "Alexa, wie lange gibt es Frühstück?" - Das Hotel Zeitgeist Vienna am Hauptbahnhof und das Startup Gustaffo zeigen mit Amazons Sprachassistentin, wie das Hotel 4.0 aussehen kann. Wer diese Tage die Lobby des Hotels Zeitgeist Vienna in der Sonnwendgasse nahe des Wiener Hauptbahnhofes besucht, wundert sich vielleicht über Gäste, die in der Lobby mit einem kleinen runden, scheibenförmigen Gerät sprechen und Fragen zum Hotel stellen. Es handelt sich dabei um den virtuellen Assistenten Amazon Echo, der auf die gestellte Frage auch prompt die gewünschte Antwort gibt. "Frühstück gibt es täglich zwischen 6 und 11 Uhr." Hinter dem Wissen um das Hotel Zeitgeist Vienna und weiteren Gäste-relevanten Informationen steckt die innovative Chatbot-Technologie des auf Concierge-Lösungen für die Hotellerie spezialisierten Wiener Hospitality-Tech-Startups Gustaffo digital service GmbH. Ein solcher Chatbot ist ein Computerprogramm, das geschriebene - oder wie in diesem Fall gesprochene - Sprache verstehen und selbständig beantworten kann. Der Gustaffo-Bot wurde mit Informationen über das Hotel gefüttert und kann somit häufige gestellte Fragen zu Öffnungszeiten, Check-Out-Zeiten, Kosten und Standorten selbstständig beantworten. Gustaffo verfolgt mit seiner Chatbot-Technologie ambitionierte Ziele: Der Bot soll weit mehr als nur eine Weiterentwicklung der digitalen Gästemappe sein, sondern die zentrale Service- und Wissensbasis für das Hotel der Zukunft darstellen: Die Vision ist ein digitaler 24/7 verfügbarer Mitarbeiter, mit dem sich der Gast in natürlicher Sprache, fast wie mit einem echten Mitarbeiter unterhalten kann. Dieser Bot kann in jeder beliebigen Sprache, mit beliebig vielen Gästen gleichzeitig kommunizieren und auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste eingehen. Welchen Kommunikationskanal der Gast dabei wählt, bleibt ihm selbst überlassen. Ob über Amazon Alexa, Facebook Messenger, Twitter, WeChat, Chat Widgets auf der hoteleigenen Homepage oder WhatsApp, dahinter "sitzt" stets der Gustaffo Bot und beantwortet unermüdlich die Anfragen. "Wir freuen uns mit dem Hotel Zeitgeist Vienna einen - wie der Name schon andeutet - so aufgeschlossenen und innovativen Partner gefunden zu haben", so Thorsten Guggenberger, CEO von Gustaffo. "Die Digitalisierung wird in der Hotellerie manchmal noch kritisch betrachtet. Tatsächlich jedoch bietet die Digitalisierung die Chance, die Gästezufriedenheit durch Individualisierung des Aufenthalts zu verbessern." (Ende) Aussender: Gustaffo digital service GmbH Ansprechpartner: DI Thorsten Guggenberger Tel.: +43 720 884 008 E-Mail: office@gustaffo.com Website: www.gustaffo.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171212010

