Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat weit gehende Beschränkungen für die Verwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in Deutschland angekündigt. Ziel sei ein vollständiger Ausstieg, sagte Hendricks im ARD-"Morgenmagazin". Hintergrund ist ein Streit zwischen Hendricks und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), der einer Verlängerung der Zulassung für das Mittel in Europa im Alleingang zugestimmt hatte.

"Wir werden das so weit als eben möglich beschränken, das ist ganz klar", erklärte Hendricks. "Aber mein Ziel ist, dass wir ganz aus der Nutzung von Glyphosat aussteigen." Dafür brauche man "vielleicht noch ein bisschen Vorlauf", um dies in allen Regionen auch tatsächlich zu können, etwa beim Weinbau. "Aber Tendenz ist, ganz aussteigen aus Glyphosat." Das Mittel gefährde die Artenvielfalt, sagte Hendricks zur Begründung. Die weitere Zulassung in Deutschland durch das Landwirtschaftsministerium müsse im Einvernehmen mit dem Umweltministerium geschehen.

Am Dienstag ist das umstrittene Pestizid auch Thema im Bundestag. Mehrere Fraktionen haben dazu Anträge eingebracht. Während neben der SPD auch die Grünen und die Linke einen vollständigen Ausstieg zum Ziel haben, warnt die FDP vor einem Verbot ohne das Vorliegen tragfähiger Alternativen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 03:23 ET (08:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.