Die Panama-Papers offenbarten 2016 Tausende Verdachtsfälle von Steuerhinterziehung. Ermittler schlagen nun zu - trotz dürftiger Beweise.

Wenn es brenzlig wird, rufen Geschäftsleute und Vermögende, die ihre Steuerlast nicht nur auf legalem Wege gedrückt haben, Fachleute wie Alexander Littich an. Der auf Steuerfälle spezialisierte Fachanwalt für Strafrecht bei Ecovis in Landshut wird dann zum Krisenmanager. Derzeit suchen Steuerhinterzieher Rat, die Geld über Briefkastenfirmen in Panama versteckt hatten - es geht um Summen ab etwa zwei Millionen Euro.

Zu ihnen zählt ein deutscher Geschäftsmann, der von Kunden, deren Waren er aus dem Ausland importierte, einen Teil der Rechnungssummen rückvergütet bekam. Das Geld wollte er vor dem Fiskus verbergen. Mandanten seien, weil Steuerhinterziehung weltweit härter bekämpft wird, in immer fernere Regionen geflüchtet, berichtet Littich. Einer seiner Kunden hatte Schwarzgeld erst auf einem EU-Konto liegen.

Am Ende war es in einem Unternehmensgeflecht in Panama gelandet. Doch auch dieses gab keine Deckung: 2016 flogen durch die Enthüllungen der "Panama-Papers" ...

