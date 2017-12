Zug - inacta AG, eines der führenden Schweizer IT-Beratungsunternehmen mit Sitz im Herzen des Crypto Valley in Zug, erweitert sein Management-Team und initiiert damit den nächsten Wachstumsschritt.

Daniel Rutishauser (46) verantwortet ab 1.1.2018 als Head Financial Services den Ausbau des Geschäfts mit Banken und Finanzdienstleitern. Gleichzeitig übernimmt er den Bereich Blockchain Services. Als früherer Managing Director der GFT Schweiz und Executive Director der GFT Deutschland und vorher in leitenden Funktionen bei IBM bringt er langjährige Erfahrung im Business Development und als Unit Manager mit. Dabei war Daniel Rutishauser vorwiegend im Banken- und Versicherungsmarkt als Systemintegrator von innovativen Lösungen tätig. Der eidg. diplomierte Ingenieur ETH mit MAS MTEC Weiterbildung an der ETH verfügt über langjährige Kompetenz im Aufbau und in der Positionierung von Geschäftseinheiten. Ausgewiesene Vertriebserfolge runden seinen Leistungsausweis ab. «Seit Ende die Neunzigerjahre realisiere ich innovative Digitalisierungsprojekte und ermögliche damit den Kunden, bestehende Prozesse zu optimieren sowie neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Die Zusammenarbeit mit cleveren Menschen und der Aufbau von neuen Themen fasziniert mich seit jeher. Darum freut es mich sehr, gemeinsam mit dem inacta-Team im Herzen des Crypto Valley die Zukunft zu gestalten.» beschreibt Daniel Rutishauser seinen Entscheid.

Als unabhängiges Schweizer IT-Beratungsunternehmen bietet inacta ihren Kunden Information Management der nächsten Generation. Als Gründungsmitglied der Crypto Valley Association und Initiantin der Europas grössten Blockchain Competition gehört inacta zu den führenden ...

