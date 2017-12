Munich Re Automation Solutions Ltd., ein führender Anbieter von digitalen Underwriting-Lösungen für die Lebensversicherungsbranche, gab heute die Markteinführung seines neuesten Produkts für Datenanalytik und Berichte, ALLFINANZ Insight, bekannt. ALLFINANZ Insight soll Lebensversicherer dabei unterstützen, mithilfe einer kreativen und intuitiven Benutzeroberfläche und einer in 30 Jahren gewonnenen Versicherungsexpertise die in ihren Underwriting-Daten enthaltenen Erkenntnisse zu erschließen.

Im Rahmen des Neugeschäfts- und Underwriting-Prozesses werden immense Datenmengen erfasst. Die genaue Kategorisierung und das Verständnis dieser Daten kann von großem Wert sein, da die gewonnenen Erkenntnisse die Gestaltung der Versicherungsregeln, des Neugeschäfts- und Underwriting-Prozesses sowie des Betriebs- und Vertriebsmanagements erheblich verbessern werden.

ALLFINANZ Insight verschafft dem gesamten Team einen klareren, tieferen Einblick in die Underwriting-Daten. Die Software nutzt modernste Datenvisualisierung, um die Datenanalyse für Geschäftsanwender mithilfe von vorkonfigurierten Dashboards und intuitiven und anpassungsfähigen Schnittstellen konsumierbarer zu gestalten.

ALLFINANZ Insight kombiniert fortschrittliche Analysesoftware mit sachkundiger Analyse- und Underwriting-Expertise zu einer agilen, funktionsreichen und zuverlässigen Datenanalyselösung. Die visuell aufwendig gestaltete Oberfläche wird durch umfassende und gut kuratierte Daten unterlegt und von einer hochentwickelten Software unterstützt, die es den Benutzern ermöglicht, über rein statische Diagramme hinaus vielfältige interaktive Datenansichten zu erstellen, in denen sie jede Dimension untersuchen können.

Declan O'Neill, Vice President of Business Analytics bei Munich Re Automation Solutions Ltd. sagte: "Mit ALLFINANZ Insight sind drei Jahrzehnte unserer Erfahrung in der Lebensversicherungsbranche in innovative Technologien und entwickelte Analyseprodukte eingeflossen. Anknüpfend an unsere Kompetenzen, ermöglicht dieses neue Produkt ein völlig transformiertes Kundenerlebnis und wir sind unglaublich stolz darauf. Wir wissen, dass unsere Kunden begeistert sein werden!"

ALLFINANZ Insight ist als Teil der digitalen Underwriting-Suite ALLFINANZ erhältlich, der marktführenden Lösung für das Neugeschäft und digitales Underwriting.

Weitere Informationen unter:

Bitte besuchen Sie unsere Seite zu ALLFINANZ Insight.

Um eine Demonstration anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an automatedunderwriting@munichre.com oder rufen Sie an unter +353 1 293 2888

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171212005567/de/

Contacts:

Munich Re Automation Solutions Ltd.

David Bordas

Tel: +353 1 293 2888

dbordas@munichre.com