BERLIN (dpa-AFX) - Der Privatsender RTL macht im Januar den Dienstagabend zum Tummelplatz eigener TV-Serien. Am 23. Januar startet um 20.15 Uhr die neue, auf zehn Teile angelegte Serie "Sankt Maik" mit einer Doppelfolge. Eine Woche später schließt sich auf dem Sendeplatz um 21.15 Uhr die ebenfalls neue und zehnteilige Serie "Beck is back!" an, so dass dienstags immer zwei volle Stunden mit eigenproduzierten Serien bestückt werden, wie RTL am Dienstag mitteilte.

"Wir haben bereits vor einigen Jahren angefangen, verstärkt auf Eigenproduktionen zu setzen, und nun freuen wir uns sehr, damit einen neuen Serientag bei RTL einzuläuten und langfristig zu etablieren", sagte RTL-Fictionchef Philipp Steffens laut Mitteilung. Der neue Slogan des Senders heiße "Der Donnerstag gehört uns. Und den Dienstag übernehmen wir". Produktionen wie "Alarm für Cobra 11", "Der Lehrer" und "Magda macht das schon!" bleiben auf dem Donnerstagsplatz, die neuen Formate werden am Dienstag platziert.

In "Sankt Maik" steht laut RTL "ein moderner Held mit Charme und Witz" im Vordergrund: Erzählt wird von dem Trickbetrüger Maik Schäfer (Daniel Donskoy), der auf der Flucht vor der Polizei seine falsche Schaffneruniform gegen ein Priestergewand tauscht. Auf die Pfarr-Haushälterin Maria (Susi Banzhaf) macht das großen Eindruck. Im Mittelpunkt von "Beck is back!" steht Hannes Beck (Bert Tischendorf), vierfacher Vater und Hausmann, der nach der Trennung von seiner Partnerin plötzlich mit den Kids und ohne Job da steht. Da besinnt er sich auf seine Ausbildung.

Weitere Serien, die auf ihren Start am Dienstag warten, sind "Jenny - echt gerecht" mit Birte Hanusrichter und die Arzterie "Lifelines" mit Jan Hartmann. Die neue Sitcom "Beste Schwestern" (8 Folgen) mit Mirja Boes und Sina Tkotsch startet dagegen am 18. Januar auf dem Donnerstagsplatz um 21.45 Uhr./cr/DP/she

AXC0093 2017-12-12/10:11