Zürich - Das Jahr neigt sich dem Ende und Investoren positionieren sich traditionell für das neue Kalenderjahr, so Karsten Marzinzik, Senior Account Manager Germany, Swisscanto Asset Management International S.A.Die immer wieder spannende Frage laute: Welche Anlageklassen würden künftig adäquate Renditen versprechen? Angesichts des europäischen sowie japanischen Niedrigzinsumfelds und der moderaten Zinswende in den USA halte der Experte besicherte Hochzinsanleihen auch in 2018 für eine interessante Alternative im Anleihenuniversum. Die Experten würden eine Fortsetzung aus verschiedenen Gründen erwarten: das gesamtwirtschaftliche Umfeld bleibe gemäß den aktuellen Daten und Prognosen günstig. So seien beispielsweise die Unternehmensgewinne stabil. Die Entwicklung bei den Ausfallraten im High Yield-Segment würden die Experten ebenfalls unterstützend für den Markt werten. Sie würden von zwei Prozent sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr ausgehen. Ein Wert, der unter dem langjährigen Durchschnitt liege.

