Frankfurt - Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management ist im kommenden Jahr mit einer Verlagerung der Marktdynamik zu rechnen, wenn die Zentralbanken sich allmählich von der lockeren Zentralbankpolitik verabschieden."Angesichts dieser Herausforderungen verbunden mit teils hohen Bewertungen in der späten Zyklusphase wird es für Mischfonds wichtiger denn je sein, einen risikofokussierten Ansatz zu verfolgen", betone Michael Schoenhaut, Fondsmanager des J.P. Morgan Investment Funds - Global Income Fund (ISIN LU0395794307/ WKN A0RBX2 (A (div) EUR, vierteljährlich ausschüttend); ISIN LU0840466477/ WKN A1J5UZ (A (dist) EUR, jährlich ausschüttend)). Parallel gelte es für eine ausschüttungsorientierte Strategie, wie er sie verfolge, auch weiterhin kreativ zu bleiben, da sich die Zinsen nach wie vor auf Tiefständen befinden würden. Im Interview erläutere er, was seine Arbeit als Income-Manager seit neun Jahren zunehmend herausfordernder mache, welche Risiken es derzeit zu vermeiden gelte und in welchen Anlageklassen er aktuell besondere Ertragschancen finde.

