In der Gemeinde Weiden an der March in Niederösterreich sind am Dienstagmorgen offenbar etwa 60 Personen bei einer Explosion in einer Gasstation verletzt worden. Das berichten mehrere österreichische Medien unter Berufung auf Behördenangaben.

Über die Schwere der Verletzungen könne man noch nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher der österreichische Tageszeitung "Der Standard". Die Explosion ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Dienstagmorgen in einer Gasstation in dem Ort Baumgarten an der March. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.