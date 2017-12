Verbraucher könnten mit ihren Konsumentscheidungen Geschäftsmodelle und Märkte beeinflussen. Die Bundesregierung sollte ein Umfeld schaffen, in dem sich nachhaltiges Wirtschaften lohnt, fordern die Verbraucherzentralen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mahnt mehr Engagement der nächsten Bundesregierung für nachhaltigen Konsum an. Zwei Jahre nach dem Start des nationalen Programms für nachhaltigen Konsum fehle es an substanziellen Fortschritten, heißt es bei den Verbraucherschützern. Die Verantwortung für nachhaltigen Konsum werde einseitig auf die Verbraucher abgeschoben. Diese sehen überwiegend aber auch Politik und Unternehmen in der Pflicht. Neun von zehn Verbrauchern sprechen sich für konkrete Vorschriften und Gesetze statt freiwilliger Maßnahmen aus. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des vzbv, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Das nationale Programm für nachhaltigen Konsum gilt in der Regierung als ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Es soll einen Beitrag dazu leisten, Konsummuster und Lebensstil mit den ökonomischen und ökologischen Grenzen in Einklang zu bringen. Verbraucherschützer kritisieren indes, dass das ressortübergreifende Programm wenig Konkretes enthält. Es gibt keine Zeitpläne und keine Finanzierungspläne.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wurde im September 2015 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen von allen Mitgliedsstaaten verabschiedet. Kernstück der Agenda bildet ein Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals (SDGs). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...