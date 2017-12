Krauss Maffei, München, soll Tochterunternehmen der Firma Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering werden. Diese ist bereits an der Börse in Shanghai notiert und ein Tochterunternehmen von Chemchina ist. In diesem Zuge werden auch drei Werke von Chemchina in die Gesellschaft eingebracht. Diese stellen Maschinen für die Reifen- und Gummiproduktion her.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungen zuständiger Gremien sowie Behörden. "Das Geschäft von Krauss Maffei wird rund 85 Prozent des gelisteten Unternehmens darstellen", erklärt Frank Stieler, CEO von Krauss Maffei. Der Spritzgießmaschinen-Hersteller soll das Auslandsgeschäft aus Deutschland heraus weiter ausbauen und zugleich das chinesische Inlandsgeschäft lokal vorantreiben.

Börsengang soll Wachstum von Krauss Maffei finanzieren

Die Mittel aus dem Börsengang sollen weiteres Wachstum finanzieren, das sich mittelfristig beschleunigen soll. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...