Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco will den Rivalen Westfield schlucken. Und zwar für satte 24,7 Mrd. $. Das Gebot von 7,55 $ pro Aktie enthält einen Aufschlag von 18 % auf den Kurs der Westfield-Papiere. Westfield empfahl seinen Anteilseignern die Offerte als sehr überzeugend. Die Australier betreiben 35 Einkaufszentren in den USA und Großbritannien.



Die Übernahme würde nach Angaben von Unibail-Rodamco einen global aufgestellten Immobilienriesen mit einem Bruttomarktwert von 72 Mrd. $ und Standorten in 27 attraktiven Einzelhandelsmärkten schaffen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info