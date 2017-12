Es ist natürlich sinnvoll, dass man als Anleger die Aktienanlagen der Milliardäre beobachtet. Denn viele Superreiche schafften Vermögen, indem sie die richtigen Aktien auswählten. Das ist also eine gute Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen.



Drei, deren Entscheidungen immer besonders genau beäugt werden, sind Berkshire Hathaways CEO Warren Buffett, Pershing Square Hedge Fund Manager Bill Ackman und Bridgewater Associates Hedge Fund Manager Ray Dalio. Ich sage nicht, dass man denen alles nachmachen sollte, nur weil diese Herren Milliardäre sind, will ich hier doch drei Aktien vorstellen, die diese Milliardäre besitzen. Außerdem führe ich ein paar Gründe an, warum diese Aktien so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...