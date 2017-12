Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer rechnen im nächsten Jahr mit einer anhaltendenden Wachstumsdynamik. Die Produktion dürfte 2018 um 3 Prozent wachsen, teilte der Branchenverband VDMA mit und bekräftigte damit Aussagen vom Herbst. Der Branchenumsatz werde entsprechend bei mehr als 230 Milliarden Euro gesehen. Im laufenden Jahr geht der Verband ebenfalls von einem 3-prozentigen Zuwachs aus. Erwartet werde ein Umsatz von 224 Milliarden Euro.

Erfolgsgarant für den Maschinenbau in Deutschland sei auch in diesem Jahr der Export. In den ersten neun Monaten seien die Ausfuhren real um 6,2 Prozent gewachsen. Drei von vier Maschinen seien für den Export bestimmt gewesen, wobei bald die Hälfte für Länder der EU bestimmt gewesen sei. Das stärkste Wachstum zeigte mit 24 Prozent in den ersten neun Monaten China. Das "hätten wir Anfang des Jahres nicht für möglich gehalten", sagte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker. Das Wachstum werde sich 2018 fortsetzen, dürfte sich angesichts des hohen Niveaus aber verlangsamen.

Mit Blick auf Deutschland äußerte Welcker die Hoffnung, dass sich der lange aufgebaute Investitionsstau auflöst. Viele ältere Maschinen und Anlagen müssten im Zuge der Digitalisierung vermutlich ausgetauscht werden. "Das macht uns Mut, dass auch die Inlandsorders endlich wieder Fahrt aufnehmen", sagte Welcker. Der VDMA-Präsident wiederholte seine Forderung an die Politik nach dem Aufbau eines flächendeckenden Gigabit-Netzes und der Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung.

Mit gut einer Million Beschäftigten ist der Maschinen- und Anlagenbau der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland. Die Branche umfasst neben zahlreichen Mittelständlern auch börsennotierte Unternehmen wie Thyssenkrupp, Nordex oder Siemens. Der VDMA repräsentiert rund 3.200 vorrangig mittelständische Firmen.

