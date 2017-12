Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet, zeigt nun aber eine leicht negative Tendenz. Weiterhin bewegt sich der SMI um die Marke von 9'300 Punkten. Das Patt zwischen den Optimisten, welche auf die dank der guten Konjunktur intakten Aussichten für Aktien hoffen, und den Pessimisten, welche vor einer schon längst überfälligen Korrektur warnen, hält damit an. Seit zwei Wochen wechseln sich denn auch positive und negative Tage für den hiesigen Leitindex stetig ab. In Marktkreisen wird insgesamt mit einer weiteren unspektakulären Sitzung gerechnet.

Denn die Investoren stehen bereits im Bann der für den Mittwoch angesagten Sitzung der US-Notenbank. Das Fed dürfte am Mittwoch gemäss der Mehrheit der Prognosen den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Aber wenn auch das Überraschungspotential überschaubar scheint, so werden die Marktteilnehmer dennoch die begleitenden Kommentare genau verfolgen. Am Donnerstag folgen dann die letzte Pressekonferenz des Jahres des EZB-Präsidenten Mario Draghi sowie die Einschätzung der geldpolitischen Lage der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,20% tiefer bei 9'296,4 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,22% auf 1'496,2 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18% auf 10'656,54 Punkte. Von den 30 wichtigsten ...

