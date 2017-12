Bad Marienberg - Im Jahr 2016 wurden deutschlandweit mit 1,1 Millionen Tonnen Klärschlamm (Trockenmasse) knapp zwei Drittel (65%) der insgesamt in öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen angefallenen Klärschlammmenge verbrannt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...