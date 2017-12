Bröllin (ots) - Komplimente - ein Fremdwort für den deutschen Osten? Nicht mehr lange! Ein Kulturverein aus Vorpommern geht in die Offensive. Mit einer App für "Komplimente" soll das "freundliche Wort" im rauh gewordenen Osten wieder Einzug halten. Die kostenfreie Komplimente App ist ab heute, Dienstag, 12.12.2017, für Android im Google Store (http://ots.de/Zx7DY) und für iPhones im Apple Store (http://ots.de/XEI0Q) erhältlich.



Jeden Tag gegen Mittag sendet die App ein neues Kompliment, das der Nutzer sich selbst schenken oder auch mit einem geschätzten Menschen teilen kann. Keine oberflächlichen Schmeicheleien, sondern Komplimente mit Biss: authentisch, ehrlich, echt.



"In unserem Landstrich gilt ein Lachen schon fast als Heiratsantrag, und Neuankömmlinge grüßen wir erst ab der dritten Generation", sagt Bartel Meyer. Aus diesem Grund hat der Projektleiter des gemeinnützigen Kulturvereins Schloss Bröllin e.V. ein anderes soziales "Wortklima" gesucht. "Fake News und Hate Speech gibt es im Land genug. Aber wer, bitteschön, vergibt noch Komplimente?" Die Komplimente stammen aus einer der entlegensten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wurden aus unzähligen Gesprächen zusammen getragen: mit alteingesessenen Pommern, mit Handwerkern, Krankenschwestern, Arbeitslosen, Lehrern und Schülern, Flüchtlingen und internationalen Künstlern.



Komplimente wie "Du hast so wunderschöne Augen" interessieren nicht. Das ist den Projektmachern zu belanglos. Mit Ideen und Fragen setzen sie auf Eigeninitiative: "Auf der Arbeit: Hast Du etwas Schönes zu Deinen Kollegen gesagt?" oder "Get startet: Die ersten 3 Personen die Du triffst, werden mit einem Lächeln empfangen."



Die Macher der Komplimente App bitten am Schluss selbst um ein Kompliment: "Help! Wir sind im Osten Vorpommerns. Wunderschön hier, aber wenig Leute. Schick' uns Dein Kompliment - oder komm vorbei."



Weitere Informationen sind unter www.broellin.de zu finden.



