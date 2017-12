Frankfurt - An den internationalen Finanzmärkten herrschte zum Wochenstart vorweihnachtliche Ruhe, so die Analysten der Helaba.Die Explosion in Manhattan habe nur kurz für Nervosität gesorgt. Ohne fundamentale Impulse würden Anleger aber nicht aufs Christkind warten, sondern auf die US-Notenbankchefin Janet Yellen. Es gelte als sicher, dass die US-Notenbank am Mittwoch erneut die Zinsen erhöhen werde. Viel wichtiger sei aber die Frage, wie es danach weiter gehe. Eine allmählich steigende Inflation vorausgesetzt müsse im kommenden Jahr mit drei bis vier weiteren Zinsschritten gerechnet werden.

