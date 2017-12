Der Streit zwischen Israel und den Palästinensern ist einer der intensivsten Konflikte der vergangenen Jahrzehnte. Die Einmischung von Donald Trump könnte Kämpfe neu entfachen. Die wichtigsten Begriffe im Überblick.

US-Präsident Donald Trump will seinem israelischen Amtskollegen helfen, ein neues Kapitel im Nahen Ost aufzuschlagen. Benjamin Netanjahu strebt an, Jerusalem zur Hauptstadt Israels machen. Am Montag in Brüssel wollte er auch die EU von seiner Position überzeugen. "Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und niemand kann das verneinen", sagte Netanjahu. Ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft wehrt sich dagegen, denn diese Entscheidung ist eine Gefahr für einen möglichen Friedensprozess in der Region.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte deutlich, dass eine einseitige Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt für die EU nicht infrage komme. Eine Lösung des Konflikts könne nur durch direkte Verhandlungen erreicht werden, sagte sie. Ziel müsse aus Sicht der EU eine Zwei-Staaten-Lösung sein, bei der Jerusalem Hauptstadt beider Seiten sein solle. Seit der US-Entscheidung kam es im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen bereits zu teils heftigen Unruhen. Die Hamas rief sogar zu einer neuen Intifada auf.

Komplexe oder fremde Begriffe, wie Hamas, Fatah oder Zionismus, erschweren es, die Grundzüge des Konflikts im Nahen Osten zu verstehen. Die folgende Liste erklärt die wichtigsten Schlagwörter zu Israel und Palästina:

Fatah

Die Fatah ist eine Art politischer Partei in den palästinensischen Autonomiegebieten. Sie wurde 1959 von Jassir Arafat und einigen Weggefährten ursprünglich als Guerillaorganisation gegründet. Diese sahen den bewaffneten Kampf als geeignetes Mittel an, die Unabhängigkeit der Palästinenser zu erreichen. Derzeitiger Parteichef ist Mahmud Abbas, das Hauptquartier der Partei liegt in Ramallah im Westjordanland. 1964 hat sich die Partei eine Verfassung gegeben. Darin stehen als wichtigste Ziele die "komplette Befreiung Palästinas", die "Gründung eines unabhängigen demokratischen Staates mit vollständiger Souveränität über die palästinensischen Gebiete und Jerusalem als Hauptstadt" sowie die "Ausrottung der ökonomischen, politischen, militärischen und kulturellen Existenz des Zionismus".

Um diese Ziele zu erreichen, hat sich die Fatah auch häufig terroristischer Mittel bedient. 1993 - noch unter Jassir Arafat - erkannte die Partei das Existenzrecht Israels an und schor dem Terrorismus ab. Sie ist eine Fraktion der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und gehört der Sozialistischen Internationalen an. Konkurrent um die Führungsrolle in den Palästinenser-Gebieten ist die Organisation Hamas. 2011 unterschrieben Fatah und Hamas eine Art Versöhnungsabkommen. Darin enthalten ist die Absicht, gemeinsam eine Übergangsregierung zu bilden.

Gazastreifen

An der Küste des östlichen Mittelmeers zwischen Ägypten und Israel liegt der Gazastreifen mit der Hauptstadt Gaza Stadt. Gaza hat knapp 2 Millionen Einwohner. Nur 14 Prozent der Fläche sind für die Landwirtschaft nutzbar, der Rest sind Sand und Dünen. Nach einem Bericht von "Spiegel Online" sind hier 60 Prozent der Menschen arbeitslos. Seit 2007 wird das Gebiet von der Hamas kontrolliert. Sie wird von Israel und westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft.

Grabeskirche

Nur acht Minuten zu Fuß vom Tempelberg liegt das wichtigste Heiligtum der Christen: die Grabeskirche. Sie soll sich der Überlieferung nach an der Stelle befinden, wo Christus nach seinem Tod am Kreuz beerdigt wurde und wieder auferstand. Traditionell ...

