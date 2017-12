Paris / Sydney - Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco will sein Geschäft mit dem Zukauf des australischen Konkurrenten Westfield Corporation für 15,8 Milliarden US-Dollar deutlich ausbauen. Es wäre die grösste Übernahme in der Region Asien-Pazifik in diesem Jahr und die grösste in Australien überhaupt.

Unibail-Rodamco bietet den Aktionären von Westfield Corporation 7,55 US-Dollar (6,40 Euro) je Aktie in bar und Anteilsscheinen, wie das in Paris ansässige Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dies seien knapp 18 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Montag. Insgesamt will Unibail-Rodamco den Zukauf zu 65 Prozent mit Aktien und zu 35 Prozent bar bezahlen. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein. Die Aktie verlor im frühen Handel um 3,64 Prozent und war damit das Schlusslicht im EuroStoxx 50 .

