LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien ist im November erstmals seit mehreren Jahr wieder über die Marke von drei Prozent gestiegen. Deshalb muss Notenbankchef Mark Carney auch erstmals seit längerem die Abweichung vom Notenbankziel in einem Schreiben an Schatzkanzler Philip Hammond erklären. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Dienstag lagen die Verbraucherpreise 3,1 Prozent höher als im November 2016. Analysten hatten eine Rate von 3,0 Prozent erwartet.

Die Inflationsrate liegt wieder so hoch wie letztmalig im März 2012, also seit etwa fünfeinhalb Jahren. Das Notenbankziel von zwei Prozent wird damit um mehr als einen Prozentpunkt übertroffen, was das Erklärungsschreiben an Hammond notwendig macht. Darin muss Carney die Gründe für die Abweichung benennen und Maßnahmen zu dessen Verringerung darlegen. Zuletzt musste Carney das Schreiben im Oktober 2016 aufsetzen. Damals wurde das Preisziel jedoch nach unten verfehlt.

Der jüngste Inflationsanstieg dürfte die Notenbank jedoch in ihrer Entscheidung von Anfang November bestätigen, den Leitzins erstmals seit etwa zehn Jahren anzuheben. Ein wichtiger Faktor für die höhere Inflation ist der schwache Außenwert des britischen Pfundes, der Importwaren quasi automatisch verteuert. Mit dem Brexit-Votum von Mitte 2016 ist die britische Währung erheblich unter Druck geraten./bgf/jkr/stk

